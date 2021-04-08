В Волгоградской области поймали главного в регионе криминального авторитета

Волгоград, 8 апреля. Жителя Волгоградской области задержали и завели против него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Следователи выяснили, что криминальный статус 60-летний подозреваемый получил в прошлом году на большой встрече криминальных авторитетов региона в городе Анталья Турецкой Республики. По результатам встречи задержанный занял наивысшее положение в преступной иерархии Волгоградской области.

С того периода злоумышленник руководил деятельностью лиц из местной криминальной среды, распространяя различные преступные традиции. Уточняется, что ранее задержанный уже был судим и провел в колониях около 20 лет.

Во время обысков у криминального авторитета полицейские и росгвардейцы изъяли документы и предметы, которые могут помочь расследованию. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Сам задержанный заявил, что никакого положения в криминальной среде он не занимает.

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