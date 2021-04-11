Дирижер Тимофей Гольберг: Подготовка к юбилею хора Минина — приятная головная боль

Московский камерный хор выпускает диск с записью Реквиема Шнитке. Произведение, написанное без малого полвека назад, появилось в репертуаре коллектива с подачи его нового художественного руководителя и дирижера Тимофея Гольберга. Событие, открывшее «свежее» стилистическое направление в творчестве знаменитого хора, стало поводом для беседы с маэстро.

В эксклюзивном интервью ФАН Гольберг рассказал о новой вехе в творчестве Московского камерного хора, а также поделился планами на празднование полувекового юбилея коллектива в 2022 году.

«Реквием Шнитке — новая глава»

— Тимофей Юрьевич, почему новая веха в творчестве Московского камерного хора, связанная с вашим назначением на должность художественного руководителя коллектива, началась именно с Реквиема Шнитке?

— Я достаточно давно увлечен не только музыкой Шнитке, но и личностью самого автора сочинения. Если задаться вопросом о том, с кем из уже ушедших из жизни композиторов я хотел бы познакомиться, побеседовать, то ответ однозначный — это Альфред Гарриевич. Меня поражает в его партитурах глубина оркестровой и вокальной вертикали, соединение в музыке различных стилистических пластов, казалось бы, несочетаемых.

У Шнитке сопрано ангельской красоты воссоединяется с бас-гитарой и электронной гитарой, живому голосу с богатым обертоновым рядом аккомпанируют неакустические инструменты. В итоге на выходе рождается необычная звуковая палитра. Сам Шнитке говорил, что он соединяет стили по принципу шокирующего контраста. Такая мультижанровость авторского почерка композитора, широта его творческих горизонтов, мне кажется, очень созвучна нынешнему времени, хотя Реквием написан почти полвека назад (в 1975 году. — Прим. ФАН). Это сочинение с его гигантским диапазоном эмоций адресовано сегодняшним слушателям и даже завтрашним...

Передергивание настроений в Реквиеме Шнитке созвучно современному строю жизни, с его нервозностью и нестабильностью, когда в бешеном темпе проносятся события, вызывающие разные отклики и эмоции. Все это есть в музыке Реквиема — его актуальность не вызывает у меня сомнений.

— В 1980 году Шнитке приезжал в Горький (с 7 октября 1932 по 22 октября 1990 года так назывался Нижний Новгород) на одно из первых исполнений своего Реквиема. Эта история вам известна как уроженцу Нижнего Новгорода?

— Я об этом узнал случайно, когда в 2019 году готовился к первому исполнению произведения нашим коллективом. Я наткнулся на статью, где подробно описывался приезд в декабре 1980 года Альфреда Гарриевича и его жены Ирины в Горький на концерт, где прозвучал его Реквием.

Как ни странно, в годы обучения в музыкальном училище, а потом и в Нижегородской консерватории, я не сталкивался с воспоминаниями очевидцев об этом историческом визите. Но в процессе работы над Реквиемом меня ждало еще одно открытие. Владимир Николаевич Минин рассказал мне о том, что он был первым дирижером, кому Шнитке хотел доверить мировую премьеру своего Реквиема.

— Но почему в итоге первым исполнителем Реквиема Шнитке стал Камерный хор Валерия Полянского?

— Шнитке обратился к Минину в тот момент, когда коллектив готовил сразу несколько премьерных программ. Владимир Николаевич честно сказал, что не сможет быстро включиться в разучивание произведения и подготовить его в предложенные композитором сроки. Но самое интересное, что от Минина я узнал о несостоявшемся сотрудничестве со Шнитке и подготовке премьеры Реквиема уже после того, как решил включить это сочинение в репертуар Московского камерного хора.

Как видим, судьба распорядилась так, что гениальная партитура и Московский камерный хор все-таки встретились через несколько десятилетий! Выходит, наш коллектив отдает долг великому сочинению и его выдающемуся автору. Более того, Реквием Шнитке открывает новую главу в репертуаре нашего коллектива.

«Минин — эталон мастерства»

— Как Минин отреагировал на ваше решение изменить репертуарную политику?

— Расширение репертуара — это осознанная неизбежность. Если бы я выходил на сцену только с проверенными временем сочинениями Свиридова, Рахманинова, Буцко, то не избежал бы сравнений с Владимиром Николаевичем. Минин —уникальный дирижер, эталон мастерства, его профессиональный уровень — на недосягаемой высоте. Конечно, «Пушкинский венок» Свиридова по-прежнему будет звучать в концертах, равно как и хоровая сюита по повести Пушкина «Метель», но в новой редакции, «Перезвоны» Гаврилина, «Десять поэм» Шостаковича.

Все эти шедевры были, есть и будут в программах Московского камерного хора. Но сам Владимир Николаевич два года назад открыто заявил на собрании коллектива, что время идет вперед, перемены неизбежны и, находясь в полном здравии, в отличной физической и профессиональной форме, покинул пост художественного руководителя Московского камерного хора.

При этом нужно признать, что Владимир Николаевич в столь почтенном возрасте (10 января маэстро исполнилось 92 года. — Прим. ФАН) даст фору многим молодым дирижером. Он обладает гигантским зарядом энергии и эмоций. Минин оставил пост художественного руководителя, считая, что нужна свежая кровь, новый человек, который возьмется за реализацию креативных идей в подаче хоровых программ.

— В каком направлении будет вестись поиск нового материала?

— Я полностью разделяю мнение Владимира Николаевича о том, что хоровое искусство в чистом виде, концерты a cappella в XXI веке выглядят бедно. Он доверил мне пост художественного руководителя коллектива, зная, что я учился не только на хорового, но и на симфонического дирижера. Поэтому мне подвластны и крупные формы, и сочинения для хора и оркестра.

Минин также понимал, что нужно искать новые партитуры по крупицам, по архивам, так как в обозримой перспективе авторов уровня Свиридова, Гаврилина, пишущих для хора, мы вряд ли увидим. Поэтому мне необходимо делать точечную селекционную работу в поисках интересного музыкального материала.

Интересные произведения есть и среди классического наследия. Например, я собираюсь заняться разучиванием с артистами Мессы соль мажор Франсиса Пуленка. Она написана в 1937 году! Но музыка эта живет вне времени, она гармонично укладывается в нашу действительность. Мне нравится музыка Алексея Ретинского. Правда, он мало пишет музыки для хора. Но я не исключаю в будущем нашего сотрудничества: может быть, мы решим заказать ему сочинения для нашего хора.

— Кому-то из современных композиторов вы уже заказывали произведения?

— Мы совсем недавно заказали для Московского камерного хора сочинение молодому питерскому композитору Илье Демуцкому. Он достаточно известен и успешен: три балета с его музыкой поставили в Большом театре. В нашем случае речь идет о крупном сочинении с участием, естественно, хора, а также солистов, инструментального ансамбля и органа, где будут и хореографические номера, которые исполнят приглашенные профессиональные танцоры.

В проекте предполагается участие драматических актеров, а также режиссера-постановщика. Партитура закончена. Есть уже название: «Последний день вечного города». Мы планируем представить премьеру в концертном зале «Зарядье», где роскошная акустика, свет и отличная технологическая «начинка».

Подарок поклонникам

— За такими мультимедийными музыкальными постановками будущее?

— Думаю, что успех представлений с участием хоров напрямую связан с их стилистической многослойностью. Наш хор ранее более 10 лет вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева выступал на фестивале в австрийском Брегенце. Сцена была смонтирована на понтоне в Боденском озере. Музыкальная феерия на воде добавляла любителям классики прекрасную визуальную картинку.

Московский камерный хор был в роли оперного коллектива, что предполагает наличие у артистов умения двигаться на импровизированной сцене, а не замирать по стойке смирно, как это бывает на «хрестоматийных» концертах. Сейчас в нашем хоре есть очень много выпускников ГИТИСа, которые учились там не только пению, но и актерскому мастерству. Им по определению интересны мультимедийные проекты.

В мае наш хор примет участие в интереснейшем концерте в «Зарядье» — там прозвучит оратория «Сотворение мира» Гайдна. В Москву приезжает испанская команда для постановки музыкальной мистерии. В составе группы режиссер, хореограф, певцы-солисты, дирижер. Симфонический российский оркестр — это Госоркестр имени Светланова. Нам уже известно, что для Московского камерного хора в этом мегапроекте придуман специальный сценарий-план: вместо нот у наших певцов будут планшеты, светящиеся шары и прочие театральные атрибуты.

— В следующем году Минин-хор отмечает полувековой юбилей. Вы думаете над программой?

— Подготовка к юбилею хора Минина — это моя приятная головная боль. Конечно, сейчас я не могу назвать участников праздничных концертов помимо самого нашего хора. Что касается концепции проекта, то она будет строиться вокруг жизни Московского камерного хора в течение всех пятидесяти лет — от первого дня до нынешнего времени.

Я планирую пригласить к участию в представлениях артистов, которые начинали певческую карьеру в нашем хоре и затем стали известными вокалистами-солистами, блистая на лучших оперных сценах мира. Надеюсь, что у нас получится преподнести подарок всем поклонникам творчества Московского камерного хора.

Досье

Тимофей Гольберг родился в 1991 году в Нижнем Новгороде. Обучение музыке начал с пяти лет. В 2014-м с отличием окончил Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по классу «дирижирование академическим хором». В этот же период с 2013 по 2016 годы обучался оперно-симфоническому дирижированию в классе профессора, народного артиста РФ Анатолия Скульского.

В 2014 году стал дипломантом II степени IV Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени Виктора Попова (Москва), а в 2015 году победил во II Всероссийском музыкальном конкурсе в номинации «Хоровое дирижирование» (Москва).

С 2016 года — дирижер Московского камерного хора. В 2019 году стал художественным руководителем этого коллектива.

В сферу музыкальных интересов Тимофея Гольберга входит современная хоровая музыка западных и отечественных композиторов. Им были подготовлены и включены в репертуар хора произведения Угиса Праулиньша (Латвия), Эрика Витакра (США), Эрикса Эшенвалдса (США—Латвия), Карла Дженкинса и Джона Тавенера (оба — Великобритания), Ильи Демуцкого (Россия).