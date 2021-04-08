ЦИК РФ назвал дату проведения выборов главы Ульяновской области

Москва, 8 апреля. Выборы губернатора Ульяновской области пройдут 19 сентября в единый день голосования, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Ранее действующий глава Ульяновской области Сергей Морозов обратился к жителям региона и заявил об уходе со своего поста. Он объяснил решение тем, что намерен баллотироваться в депутаты Госдумы.

«Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке», — сказал Морозов.

Он занимал должность губернатора Ульяновской области с 2004 года. В областном правительстве отметили, что исполняющий обязанности главы региона пока не назначен.