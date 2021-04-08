Японцы рассказали, как блокировка Суэцкого канала сыграла на руку России

Токио, 8 апреля. Авария с контейнеровозом в Суэцком канале показала буквальную узость этого места и привлекла внимание экспертов к Северному морскому пути.

Старший научный сотрудник фонда Исследований экономики Японского моря Тосихиро Сугиура в своей статье для JB Press провел анализ аварии в Суэцком канале, которая сыграла на руку России, и рассмотрел выгоды Северного морского пути. Эксперт напомнил, что в морском деле есть термин «узкий проход», который можно применить к Суэцкому каналу. И узким он был еще сто лет назад, из-за чего в 1905 году 2-я Тихоокеанская эскадра императорского ВМФ России не смогла пройти кратчайшим путем к Цусиме, а вынуждена была огибать Африку.

По мнению Сугиуры, если бы российский флот в то время мог бы пройти по Северному морскому пути, то исход Цусимского сражения мог быть другим. Для сравнения: путь из Санкт-Петербурга до Владивостока через Суэцкий канал составляет 12 300 морских миль, а по Северному морскому пути — только 8000 морских миль. Разумеется, что путь вокруг Африки окажется значительно длиннее.

Япония покупает в России малосернистую нефть и сжиженный природный газ. Тосихиро Сугиура отметил, что на пути поставок российских углеводородов не встречается узких мест. Это относится и к СПГ, производимому на Ямале. В Петропавловске-Камчатском строится перевалочная база СПГ, куда с Ямала будут приходить большие газовозы ледокольного типа, а оттуда уже на судах меньшего размера сжиженный газ будет развозиться по странам Юго-Восточной Азии.

Сугиура посетовал на то, что в Японии встречаются некоторые политики, которые заявляют, что закупка страной российского топлива делает ее зависимой от северного соседа. Эксперт уверен, что подобные заявления имеют под собой только политическую подоплеку, поскольку для Японии Россия — это самый безопасный источник энергоносителей, поскольку на их пути нет «узких проходов».

Эксперт отметил и военное значение Северного морского пути для России. Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин своим указом придал Северному флоту статус военного округа. Это означает, что российское руководство всерьез занялось развитием СМП, которое включает укрепление обороны региона.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ранее рассказал, какие выгоды Россия получит от развития Арктики. Он отметил, что этот регион интересен не только с точки зрения глобальной логистики в свете инцидента в Суэцком канале, но и из-за богатых запасов нефти и газа.