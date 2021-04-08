Экономист Шестемиров оценил шансы России найти замену иностранным ресурсам

Москва, 8 апреля. Кандидат экономических наук Алексей Шестемиров оценил в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» шансы Российской Федерации на замену Zoom и других иностранных ресурсов.

Россия не в первый раз сталкивается с санкциями, в том числе и в IT-отрасли. К примеру, отечественная военная промышленность работает на абсолютно других платформах. Шанс на замену есть всегда, уверен эксперт.

«Вопрос по поводу шанса слишком осторожный. У нас он не просто есть, а мы должны это делать», — добавил экономист в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему импортозамещение в Рунете — это необходимость».

Площадка Zoom проверена временем и опытом: когда она отказывается сотрудничать, это можно воспринимать как очередной вызов российскому импортозамещению. В Минкомсвязи говорили, что в стране существует пять аналогов Zoom, но на самом деле их больше, отмечает Шестемиров. По его мнению, остается вопрос в их внедрении и развитии дальнейших пилотных проектов.

Роскомнадзор ранее призвал граждан переходить для организации видеоконференций на отечественные аналоги Zoom. Риск отказа иностранных сервисов от обслуживания в России остается, как стало известно из заявления пресс-службы ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что международные контакты Владимира Путина организовывались по Zoom, но в ходе многочисленных ежедневных совещаний глава государства этот сервис не использует. Администрация президента для проведения онлайн-конференций использует закрытые платформы, цитирует «ФедералПресс» Пескова.