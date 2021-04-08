Правительство Колумбии начало расследование против Facebook из-за утечки данных

Богота, 8 апреля. Колумбийское Управление промышленности и торговли (SIC) начало расследование в отношении социальной сети Facebook из-за массовой утечки персональных данных пользователей. Жертвами слабой системы безопасности мессенджера могли стать 38 миллионов колумбийцев, отмечает El Universal.

Ведомство, которое несет ответственность за защиту персональных данных, намерено выяснить, сколько в точности колумбийцев пострадали в результате крупной утечки данных и несет ли Facebook ответственность за инцидент. Правительство Колумбии может оштрафовать компанию на 500 тысяч долларов.

«Мы проводим расследование с целью установления того, соблюдает ли Facebook режим защиты данных, принципы безопасности и неразглашения конфиденциальной информации», — заявили в Управлении промышленности и торговли.

La filtración de la información de 533 usuarios alrededor del mundo fue informada inicialmente por Business Insider e incluye números de teléfonos, ubicaciones, nombres y direcciones de correos electrónicos.https://t.co/5oqK46CgDG — El Universal (@ElUniversalCtg) April 8, 2021

3 апреля издание Business Insider обнародовало отчет о краже персональных данных 533 миллионов пользователей соцсети из 106 стран. В свободном доступе оказались номера телефонов, адреса и местоположение пострадавших владельцев аккаунтов. В руководстве Facebook исключили версию хакерской атаки и отметили, что злоумышленники похитили данные до сентября 2020 года.

“The personal data of over 500 million Facebook users has been posted online in a low-level hacking forum,” @BusinessInsider reports. https://t.co/bPYVibOMVf — Donie O'Sullivan (@donie) April 3, 2021

В Facebook считают, что преступники извлекли данные из учетных записей пользователей с помощью импорта контактов еще в 2019 году. Эта функция позволяет находить своих знакомых, используя список контактов. Уязвимость, которой воспользовались хакеры, была выявлена и устранена Facebook.

Statement from Facebook on this incident: “Scraping data using features meant to help people violates our terms”. Well that fixes that! https://t.co/YJt6Rn2TRq — Troy Hunt (@troyhunt) April 6, 2021

По мнению правительства Колумбии, утечка могла затронуть миллионы колумбийцев, в том числе и многих государственных чиновников. 98% колумбийских пользователей читают Facebook через мобильные телефоны. Эксперты предупреждают, что SIC вряд ли удастся добиться исчерпывающего ответа от социальной сети.

«Любое законодательство имеет территориальные ограничения. Теоретически Управление не может ввести санкции против Facebook, но уполномочено привлечь к ответу и оштрафовать Facebook Colombia. Однако это маловероятно, поскольку в другом расследовании SIC колумбийский офис компании ответил, что у них «нет доступа к данным» и что они выполняют исключительно рекламные функции», — сказала юрист по защите данных Хейди Баланта в интервью для The Associated Press.

Details from more than 500 million Facebook users have been found available on a website for hackers. The information includes Facebook IDs, full names, locations, birthdates, and email addresses, according to Business Insider. https://t.co/Ejef3vRAwR — The Associated Press (@AP) April 3, 2021

В 2018 и 2019 годах правительство страны открыло два расследования против Facebook по той же причине, однако о итогах проверки до сих пор не известно. Колумбия является председателем Иберо-американской сети защиты данных 2021-2022. Организация объединяет уполномоченные органы 22 стран, занимающихся этой задачей во всем мире.