Врачи не обнаружили туберкулез у осужденного Алексея Навального, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Позднее эту информацию подтвердили адвокаты оппозиционера. Бывший сотрудник ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов отметил, что имитация болезни Навального была «домашней заготовкой» сотрудников фонда.

Алексей Навальный заявил о вспышке туберкулеза среди нескольких членов его отряда в ИК-2 в Покрове. Информация активно муссировалась в СМИ, но не подтвердилась. Она всячески подогревалась сотрудниками ФБК и связанными с фондом организациями.

Например, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева во вторник, 6 апреля, в дневное время попыталась провести «спасательную операцию» у стен колонии, приехав туда с несколькими сотрудниками организации. Администрация режимного объекта не пустила их внутрь, в том числе после письменного заявления, которое Васильева написала на капоте машины.

В среду, 7 апреля, издание «Известия» сообщило о результатах проверки на наличие у Навального туберкулеза, а также коронавирусной инфекции. Как стало известно, у осужденного отсутствуют оба заболевания, а небольшое повышение температуры может быть связано с простудой. Позднее адвокаты оппозиционера подтвердили информацию СМИ.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в разговоре с ФАН прокомментировал причины, по которым Навальный заявил о «вспышке» туберкулеза в колонии. Он отметил, что слова оппозиционера являются «домашними заготовками» членов фонда и частью спланированной серии провокаций.

«Я знаю, что это была такая домашняя заготовка. Еще когда Навального сажали, они сговорились, в том числе со своей ближайшей командой, что, когда Навальный сядет, начнется цирк. То нога болит, то спина болит, скоро попа заболит, туберкулез и прочее. Этот цирк мы будем наблюдать несколько месяцев. Скоро память пропадет, узнавать перестанет, разум пропадет, синдром еще какой-нибудь начнется. Это все домашние заготовки, все технологии — они прекрасно знают, что делают. Навальный достаточно опытный симулянт, и труда для него это не составит», — рассказал Серуканов.

Акция «спасения» Навального сопровождалась активной поддержкой в СМИ. При этом за оказание медицинской помощи осужденному выступила почти тысяча реальных врачей, которые подписали открытое письмо в защиту оппозиционера. Однако никто из них не приехал к стенам ИК-2, а мероприятие прошло при участии нескольких сотрудников ФБК и «Альянса врачей», а также лояльных журналистов и блогеров.