Катера ВМФ РФ приступили к межфлотскому переходу из Каспийского моря

Москва, 8 апреля. Десантные и артиллерийские катера Каспийского флота начали контрольный межфлотский переход.

Согласно информации пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), свыше десяти катеров и судов Каспийской флотилии ЮВО в рамках сдачи проверки за зимний период обучения совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

«Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», — говорится в официальном сообщении.

Экипажи катеров и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, в преддверии межфлотского перехода отработали проход узких участков и проливных зон.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с учений в Арктике, в ходе которых три атомные подлодки впервые в истории ВМФ РФ выполнили одновременное всплытие из-подо льда, сообщает сайт 360tv.ru. Отметим, всего в экспедиции Северного флота ВМФ РФ «Умка-2021» приняли участие пять российских субмарин.