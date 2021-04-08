Ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал о конфликтах с Сафроновым на «Битве экстрасенсов»

Москва, 8 апреля. Экс-участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони откровенно рассказал о тяжелых отношениях с ведущим Сергеем Сафроновым в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Иллюзионист Сафронов никогда не верил в экстрасенсорные способности участника проекта, о чем всегда говорил открыто. Ведущий «Дома-2» уверен, что антипатия между ними всегда была взаимной и ни с чем не связана. В интервью Кадони ответил на вопрос о конфликтах с Сафроновым, с которым у него не сложились отношения на «Битве экстрасенсов».

«Обычная антипатия, ни с чем не связано. Вот так же Рустам Солнцев — доля секунды, и антипатия возникла. Здесь тоже — доля секунды, и антипатия возникла», — рассказал шоумен.

По словам Кадони, с Сафроновым он общался исключительно в рамках съемочного процесса, они никогда не общались за кадром. По словам звезды «Дома-2», иллюзионист всегда «выезжал» за счет слабых и юных, каким и был сам артист в начале своей телевизионной карьеры.

«Он в принципе за счет слабых молодых парней, которые выглядят со стороны слабыми, иногда самоутверждается. Ты вспомни меня — обнять и плакать: тощий мальчонка, я весил 45 кг, и говорил так, будто я вот-вот потеряю сознание», — описал себя Кадони.

Во время беседы с Аленой Жигаловой ведущий рассказал о причинах закрытия «Дома-2». Шоумен не верит в теорию низких рейтингов популярной телестройки.