ЦСКА снял клип в честь 35-летия Игоря Акинфеева

Москва, 8 апреля. Столичный ЦСКА трогательно поздравил голкипера клуба Игоря Акинфеева с юбилейной датой.

Именитому российскому голкиперу Игорю Акинфееву 8 апреля исполнилось 35 лет. Пресс-служба ЦСКА не оставила это событие без внимания и опубликовала на YouTube-канале клуба поздравительный ролик. С юбилеем экс-вратаря сборной России поздравили юные воспитанники школы «армейцев», партнеры по команде, члены тренерского штаба, а также болельщики.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба голкипер шесть раз становился чемпионом и обладателем Кубка России. Более того, вместе с ЦСКА Акинфеев выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Акинфеев провел более 650 официальных матчей за клуб из Москвы.