Роскосмос утвердил экипаж предстоящей экспедиции на МКС

Москва, 8 апреля. Новый состав экспедиции на МКС утвердила Госкомиссия на космодроме Байконур, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

Согласно информации, озвученной в комментарии РИА Новости, в состав экипажа войдут двое российских космонавтов Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Отмечается, что Новицкий уже третий раз отправляется в космос, его американский коллега — во второй, а для Дуброва это будет первым в карьере полет.

В пятницу, 9 апреля экипаж стартует на космическом корабле «Союз МС-18» на ракете «Союз-2.1а» с 31-й площадки Байконура, пуск планируется осуществить в 10:42 по московскому времени. В 14:07 по московскому времени предполагается, что космический челнок причалит к МКС.

Ранее сообщалось, что два корабля «Союз МС» полетят на МКС по сверхбыстрой схеме. Ракету-носитель «Союз-2.1а» уже установили на стартовый комплекс «Восток», на ней изображена эмблема 60-летия первого в истории полета человека в космос, пишет сайт 360tv.ru.