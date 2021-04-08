Бузова вызвала Киркорова на тяжелый разговор после вылета из «Маски»

Москва, 8 апреля. Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о тяжелой беседе, которая состоялась у него после вылета певицы и телеведущей Ольги Бузовой из шоу «Маска».

Поклонникам известно, что Бузову и Киркорова связывают довольно близкие отношения. Звезды появляются вместе на светских мероприятиях и поздравляют друг друга с праздниками.

Король эстрады является членом жюри шоу «Маска», в котором знаменитости скрываются под костюмами персонажей. Исполнительница хита «Мало половин» стала одной из участниц проекта и выступала под видом Розовой Пантеры, при этом за несколько выпусков Киркоров не догадался, что на сцене перед ним стоит его подруга. Когда личность Бузовой рассекретили, певица вызвала артиста на тяжелый разговор.

«В последний раз была ночь обвинений с ее стороны. Она меня корила: «Как ты мог не узнать меня в маске Розовой Пантеры?!». Никто не верит, а я действительно ее не узнал», — поделился Киркоров в интервью «Собеседнику».

Судя по всему, небольшой конфликт не омрачил дружбу знаменитостей. Недавно Киркорова и Бузову заметили вместе на премьере мультфильма. Во время мероприятия звезды рассказали, что их объединяет.