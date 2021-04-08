Российский СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

Москва, 8 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Донбасса, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Правоохранители продолжают устанавливать новые обстоятельства применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении жителей юго-востока Украины. Так, 7 апреля 56-летний мужчина получил ранение поле того, как подорвался на одной из мин.

В российском ведомстве считают, что минирование украинскими военными территории, где нет никаких стратегических объектов, направлено на убийство и причинение тяжкого время здоровью мирному населению. Таким образом, военнослужащие Украины нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». У данного преступления, подчеркнула Петренко, нет срока давности, и Следственный комитет сможет собрать доказательную базу для рассмотрения дела в суде.