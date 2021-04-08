Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

Ульяновск, 8 апреля. Глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что покидает пост губернатора.

Он намерен принять участие в выборах в Государственную думу. Морозов занимал должность губернатора с 2005 года.

Ранее главы трех российских субъектов попали в «красную зону» рейтинга политической устойчивости руководителей российских регионов. Эксперты высоко оценили вероятность отставки глав Тывы Шолбана Кара-Оола и Северной Осетии Вячеслава Битарова. Морозов также располагался в «красной зоне».