Песков: Кремль не следит за ситуацией вокруг Навального в ИК-2

Москва, 8 апреля. Ситуация вокруг блогера Алексея Навального, отбывающего наказание в покровской колонии, не наблюдается со стороны Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, проявляет ли Кремль интерес к ситуации с основателем признанного в РФ иноагентом ФБК Навальным, заместитель руководителя администрации президента напомнил, что этот вопрос поднимался ранее в ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина.

«Мы об этом сообщали. Путин давал необходимые разъяснения», — заявил он.

Если Алексей Навальный действительно болен, он получит необходимое лечение, заявил ранее представитель Кремля. Также он исключил особенные условия содержания отбывающего наказание в ИК-2.