США обвинили Россию в краже супероружия, которое им удастся создать лишь к 2025 году

Испытания гиперзвуковой ракеты ARRW, прошедшие в США 5 апреля 2021 года, полностью провалились: макет ракеты так и не смог стартовать с пилона бомбардировщика В-52Н.

Столь позорные результаты заставляют сомневаться в словах бывшего президента США Дональда Трампа, который в 2020 году заявил, что Россия якобы украла у Штатов информацию о гиперзвуковой ракете. Судя по всему, работоспособного гиперзвукового оружия у американцев пока нет — и сроки его реального появления до сих пор покрыты мраком.

В хитросплетениях этой сложной темы разбирался обозреватель ФАН.

«Планеры» и ракеты

Нынешнее название «гиперзвуковое оружие» относится к двум несколько отличающимся типам вооружений. Первый — это свободно планирующие управляемые боевые блоки, к которым относятся, например, российские комплексы «Авангард», запускаемые в составе комплекса баллистических ракет «Ярс». Такие системы вооружений представляют собой фактически гиперзвуковые планеры: они не имеют собственного маршевого двигателя и могут лишь активно менять траекторию полета за счет аэродинамических рулей и небольшой системы реактивной коррекции полета.

У США управляемых боевых блоков пока нет — они безуспешно пытаются создать их с 2011 года, но до сих пор испытания не вышли за пределы опытов агентства DARPA и военных подрядчиков.

Второй тип вооружений, к которым относится упомянутая ракета ARRW и уже стоящие на вооружении в России комплексы «Кинжал» и «Циркон», — это системы с собственными маршевыми двигателями. В таких системах гиперзвуковые маневры осуществляются именно за счет мощной двигательной установки ракеты. Что касается аэродинамических плоскостей, они обычно имеют вспомогательную роль, а в «Кинжале» и вовсе не участвуют в управлении полетом, поскольку официально ракета называется «аэробаллистической».

Американская ARRW наиболее похожа как раз на российский «Циркон», так так обе эти разработки снабжены так называемым воздушно-реактивным двигателем (ВРД), который использует в качестве окислителя кислород из атмосферного воздуха. ВРД — это основной тип двигателя современных реактивных самолетов, но для летящего на гиперзвуке «Циркона» пришлось разрабатывать особый вариант — гиперзвуковой, который сильно отличается от воздушно-реактивных двигателей, используемых в гражданской и военной авиации.

А вот у «Кинжала», который ближе всего стоит к другой российской разработке, «Искандеру», концепция иная. Он имеет жидкостной ракетный двигатель (ЖРД), и оба компонента топлива, горючее и окислитель, он транспортирует в своих баках. Вариант с ЖРД, как интуитивно понятно, более затратный — в нем нет «бесплатного» кислорода из воздуха, и вследствие этого ракета имеет меньший боевой радиус и вынуждена нести меньшую боевую нагрузку. Хотя реализовать «ракетный» вариант с ЖРД проще — в отличие от гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя «Циркона», жидкостной ракетный двигатель «Кинжала» пришлось перерабатывать для полета на гиперзвуке в гораздо меньшей степени.

На сегодняшний день и гиперзвуковые «планеры», такие как «Авангард», и крылатые ракеты, такие как «Циркон» или аэробаллистические «Кинжалы», на вооружении имеет только Россия. А вот США внезапно оказались в роли догоняющих. Одновременно они пытаются прикрыть реальные провалы в разработке собственного гиперзвукового оружия нелепой риторикой о том, что «русские украли у нас гиперзвук».

Но как можно украсть то, чего нет?

Все украдено у России

Стоит сказать, что в комичных заявлениях США об «украденном гиперзвуке» есть неприятное для Америки «двойное» дно.

Исторически первые ракеты с ВРД, которые полетели на гиперзвуке, были сделаны не в США, а еще в СССР. Это был экспериментальный аппарат «Холод», который в ноябре 1991 года впервые преодолел гиперзвуковой барьер, используя собственный воздушно-реактивный двигатель. В последующих пусках «Холода» с 1991 по 1998 годы удалось увеличить время работы ВРД до 77 секунд и разогнать лабораторию до рекордной скорости 1832 м/c — 6,41М. Таким образом, гиперзвук был впервые покорен именно российскими аппаратами, использующими экономичные гиперзвуковые ВРД.

Ожидаемо такой успех России привлек внимание США. В 1990-х годах американские эмиссары всячески пытались внедриться в российские программы разработки гиперзвуковых аппаратов. Американцы действовали привычным для них способом — активно скупая все результаты, полученные у нас на испытаниях «Холода».

В итоге их собственная экспериментальная программа Х-43A была построена практически полностью на «заимствованных» у России результатах. Дошло до того, что последние эксперименты по программе «Холод» шли практически полностью по заказу NASA — американцы финансировали то, в чем российское правительство времен Бориса Ельцина просто не видело смысла.

Однако уже к началу 2000-х годов ситуация в России изменилась: гиперзвуковые программы получили финансирование от Минобороны, а все «партнерство» с США было резко свернуто. В Москве поняли, что заокеанские «друзья» нагло пользуются именно военным потенциалом гиперзвуковой темы, а NASA выступает лишь удобным прикрытием.

Что показательно: как только «российский абонемент» для американских гиперзвуковых программ был закрыт, у США тут же закончились какие-либо успехи в создании гиперзвуковых аппаратов. И вот уже на протяжении 20 (!) лет весь американский ВПК плодит проект за проектом очередных гиперзвуковых «уродцев».

Проекты демонстрируют настолько невнятные результаты, что они не доходят даже до стадии предсерийных испытаний, не говоря уже о принятии на вооружение армией США. Речь идет о таких разработках, как гиперзвуковая ракета Х-51, гиперзвуковой самолет DARPA Falcon HTV-3X и управляемый боевой блок AHW, каждая из которых преподносилась как «американский прорыв», но загадочно исчезала из информационной повестки после одного-двух провальных испытаний.

Теперь на эту роль, судя по всему, претендует ракета ARRW. Последняя неудача с ее запуском с пилона бомбардировщика В-52Н оказалась зеркальным продолжением истории почти годовой давности. В июле 2020 года прототип ARRW был потерян, сорвавшись с пилона, хотя отделение ракеты от бомбардировщика даже не предполагалось.

— Что случилось с ракетой?

— Она потерялась.

США отстали навсегда?

За комментарием о возможностях США догнать Россию в вопросе разработки гиперзвукового оружия ФАН обратились к военному историку, директору музея войск ПВО Юрию Кнутову.

«Пуск гиперзвуковой ракеты ARRW, который закончился неудачей на этой неделе, стал итогом того, что ВВС США готовили его в жуткой спешке: они сами объявили 5 марта, что осуществят запуск ракеты в 30-дневный срок. Ведь бюджет выделен еще в прошлом году, а результатов — ноль», — заявил эксперт.

Причем запускать пришлось не реальную ракету, а фактически болванку, добавил Кнутов.

«Было объявлено, что в запуске будут отрабатывать только первую ступень — твердотопливный ускоритель. А гиперзвуковую часть ракеты заменит муляж и приборный отсек», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Кнутова, такой сценарий испытаний показывает очевидное: у США сейчас нет реально летающей гиперзвуковой ракеты с работоспособным двигателем. Поэтому они лихорадочно пытаются изобразить бурную деятельность, чтобы оправдать сотни миллионов долларов расходов, уже заложенных в нынешний бюджет на разработку гиперзвукового оружия.

«Еще один показательный факт — это использование в качестве стартовой платформы бомбардировщика В-52Н, — отметил эксперт. — Самолет-носитель за счет своей скорости добавляет ракете еще около 0,8М, и ей не надо стартовать от нулевой скорости. У нас же такой старт реализован — наши гиперзвуковые «Цирконы» являются противокорабельными ракетами, которые запускаются со стационарных, а не с воздушных стартовых установок».

А вот с «Кинжалами» ситуация интереснее — они стартуют со сверхзвуковых истребителей, что дает гораздо более значительный начальный прирост скорости, нежели дозвуковой В-52Н, подчеркнул Кнутов.

«Так что американцы выбрали самый спорный и, честно говоря, самый неудачный вариант старта. И явно имеют много проблем с конструкцией гиперзвуковой ракеты», — добавил эксперт.

По словам Кнутова, американцам приходится корректировать собственные планы из-за такой слабости существующих разработок. Так, завершение программы испытаний гиперзвуковых ракет в США намечено только на 2025 год. Поэтому еще как минимум четыре года Штаты будут в роли догоняющих, а Россия — удержит гиперзвуковое лидерство.