Кадони назвал участие в «Битве экстрасенсов» своей главной ошибкой

Москва, 8 апреля. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони, который многим известен как звезда «Битвы экстрасенсов», прокомментировал свое участие в проекте, посвященном магическим силам.

Сейчас Кадони не готов говорить о том, что касается эзотерики в его жизни. Именно поэтому телеведущий не хочет вспоминать прошлое и делиться деталями о своих необычных способностях.

«Я совершил огромную ошибку в своей жизни, когда решил, что благодаря эзотерике могу стать известным. Я пошел [на «Битву экстрасенсов»] не искать место своей мечте, а пошел торговать святым. Это была самая главная моя ошибка, которую я понял слишком поздно. И сейчас я не собираюсь разговаривать на эту тему», — заявил Кадони в YouTube-шоу «Алена, блин!»

При этом полностью телеведущий не открещивается от проекта о магах, ведьмах и колдунах. Более того, Кадони гордится участием в «Битве экстрасенсов». Он приходил на проект два раза — в шестом и в 11-м сезоне. Первая попытка принесла ведущему попадание в первую пятерку, а вторая — битву в финале с двумя другими участниками.

Кадони недавно объявил, что вернется в качестве ведущего «Дома-2» после прекращения трансляции проекта на канале ТНТ. Телестройку снова начнут показывать на канале «Ю» с 19 апреля.