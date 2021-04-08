Песков оценил ситуацию с трудовыми мигрантами в России

Москва, 8 апреля. Число мигрантов, прибывающих в Россию на заработки, существенно снизилось в последние годы, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ситуация сейчас такова, что для реализации амбициозных планов постройки России требуется привлечение мигрантов, уточнил пресс-секретарь президента РФ в четверг. Песков добавил, что рабочие руки помогут как в строительстве, так и в сельском хозяйстве. По его словам, в стране сейчас наблюдается дефицит мигрантов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии Россией устава Международной организации по миграции (МОМ). Как сообщалось ранее, текст документа размещен на официальном сайте правовой информации.