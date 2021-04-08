Россияне в 2020 году сняли с депозитов рекордное за шесть лет количество денег

Москва, 8 апреля. Банки в России в 2020 году впервые столкнулись с оттоком денежных средств в целом, следует из отчета Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Доля средств клиентов в структуре банковских обязательств составила 79,3% на конец прошлого года, что на 0,8% меньше, чем в 2019 году. В феврале текущего года показатель еще снизился — до 78,3%. Большей проблемой стал отток средств физических лиц. Несмотря на то, что в среднем общий объем средств на счетах увеличился на 8%, сумма на депозитах сократилась на 1,7 трлн рублей — до 21,2 трлн рублей, а на текущих счетах — выросла на 4,1 трлн рублей. Так, общий приток средств россиян за прошлый год составил 3,5 трлн рублей, пишет газета «Известия».

Ситуация в банковском секторе изменилась из-за кризиса. Банк России впервые за долгое время снизил ключевую ставку, и финансовые организации следовали курсу регулятора. Так, в декабре 2020 года средняя максимальная ставка по вкладам физлиц составила 6,13%, а последние месяцы еле превышает 4,5%.

Ассоциация банков России ранее обратилась в ЦБ с просьбой сохранить ипотеку с плавающими ставками.

Возвращать деньги на банковские вклады станет выгодно, как только кредитные организации повысят среднюю ставку по вкладу до 9% годовых. Такое мнение старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского приводит «ФедералПресс».