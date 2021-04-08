Кремль назвал вмешательством назначение спецпосланника США по «СП-2»

Москва, 8 апреля. Проект «Северный поток — 2» не имеет отношения к США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил об этом после сообщений о намерении Вашингтона назначить спецпосланника по «Северному потоку — 2». Подобное назначение «красноречиво говорит» о том, что можно охарактеризовать как вмешательство во внутренние дела и экономические интересы других государств, отметил он.

Кроме того, Песков сообщил, что в Кремле пока не видят последовательности со стороны партнеров по проекту газопровода в намерении финализировать «СП-2» и запустить его.

Газета Politico ранее сообщила, что Белый дом рассматривает кандидатуры на должность спецпосланника, который будет возглавлять переговоры по остановке строительства трубопровода.