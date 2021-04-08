Аналитики из США рассказали, как Россия сделает Су-57 более смертоносным

Вашингтон, 8 апреля. Американские эксперты полагают, что гиперзвуковое оружие придаст новый уровень скорости и смертоносности российскому истребителю пятого поколения Су-57.

Военные аналитики журнала The National Interest напомнили, что в конце 2020 года в России заявили о планах задействовать серийные истребители Су-57 для испытаний гиперзвукового оружия воздушного базирования в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске.

Авторы публикации отметили, что к настоящему времени только один российский самолет оснащен гиперзвуковым оружием — речь идет об истребителе-перехватчике дальнего радиуса действия МиГ-31, обладающим комплексом «Кинжал». По информации The National Interest, Су-57 предполагается оснастить пока что только ракетами класса «воздух — воздух» К-77М и Х-74М2.

Ранее китайские военные аналитики признали превосходство российского оружия и военного оборудования в сравнении с разработками других крупных военных держав. Кроме того, по информации гендиректора и генконструктора НПО Машиностроения Александра Леонова, в России в настоящее время ведется работа над продолжением цепочки новейшего оружия. В частности, речь идет об усовершенствовании самого передового в мире гиперзвукового блока «Авангард» с учетом существующих систем, пишет сайт 360tv.ru.