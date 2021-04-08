В США объяснили, чем опасен «защитный купол» России в Арктике для США

Вашингтон, 8 апреля. Усиление позиций России в Арктике за счет создания «защитного купола» обернется серьезными последствиями для ВВС США, утверждают американские аналитики.

Ранее стало известно о переброске Россией дополнительных комплексов С-400 в Арктику. Эксперты The National Interest утверждают, что такой маневр по созданию «защитного купола» со стороны Москвы окажет существенное влияние на тактические условия для ВВС США, так как Вашингтон намеревался расширить военное присутствие в регионе. Перевод публикации приводит «ПолитРоссия».

«Не случайно, что эти передовые российские средства ПВО прибывают вскоре после того, как Вашингтон направил бомбардировщики В-1 в Норвегию для усиления арктического патрулирования», — утверждают обозреватели NI.

В США усиление позиций России в регионе за счет размещения комплексов С-400 отметили в документе под названием: «Возвращение господства в Арктике». Его авторы утверждают, что таким образом Москва возводит «защитный купол» на обширном арктическом побережье РФ и совершенствует оперативную способность к обнаружению воздушных целей. Таким образом, пишут обозреватели NI, российские военные могут обеспечить полное покрытие своего северного побережья и прилегающих к нему вод.

Ранее в американских СМИ обратили внимание на испытания новейшего российского вооружения в Арктике, пишет сайт 360tv.ru со ссылкой на CNN. Кроме того, Москва усиливает имеющееся вооружение в регионе — так, например, отечественные истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили основную навигационную систему для решения задач в Арктике.