Глава Лиги арабских государств посетит Ирак

Каир, 8 апреля. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт намерен посетить Ирак на следующей неделе. Предстоящий визит является подтверждением позиции ЛАГ в отношении политики Ирака, направленной на наведение мостов сотрудничества и укрепление доверия с братскими странами, сообщили частные источники иракской газете Al Sabah.

Ожидается, что в ходе визита генсек ЛАГ встретится с иракскими лидерами, министрами и парламентом, добавили источники.

Известие о предстоящем визите Генерального секретаря ЛАГ последовало вскоре после призыва председателя Арабского парламента Аделя аль-Асуми к арабским странам развивать отношения с Ираком. На прошлой неделе премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми посетил Аду-Даби и Эр-Рияд, где обсудил с официальными лицами Саудовской Аравии и ОАЭ пути дальнейшего сотрудничества.