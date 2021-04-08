Процедуру получения налоговых вычетов упростили в России

Москва, 8 апреля. Принят законопроект, который сделает получение самых востребованных налоговых вычетов проще для граждан России.

Достаточно будет воспользоваться личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Там потребуется подать заявление онлайн, пишет издание Life.ru. По его сведениям, при упрощенной процедуре доступны окажутся только два вида вычета — имущественный и инвестиционный.

Партнер коллегии адвокатов «Рубин, Николаев и партнеры» Артем Николаев дал свой комментарий по поводу получения вычета. Он считает, что ординарная процедура чересчур сложная и долгая. С момента обращения до окончания обычно проходит до четырех месяцев.

Причина, по которой ФНС упростила лишь два типа вычетов, простая. В ведомстве планируют наладить механизм работы личного кабинета и проверить его на деле. Если опыт будет успешным, на упрощенный вариант переведут и другие вычеты.

В России ранее ввели еще один тип налогового вычета — для учащихся автошкол.