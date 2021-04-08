Милонов поддержал изучение химии каннабиса в американских университетах

Тот факт, что в американских университетах идет активное изучение свойств наркотических веществ, является отрадным для России, поскольку США приходятся ей геополитическим противником. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее центр по тестированию каннабиса Steadfast Labs выразил готовность финансировать ежегодную стипендию в 1200 долларов для студентов мичиганского университета «Лейк-Сюпериор», получающих ученую степень по химии каннабиса. Такая образовательная программа запущена в этом вузе еще в 2019 году, и ее популярность среди абитуриентов, по словам декана Стива Джонсона, растет в геометрической прогрессии.

«Наркоманов-то куча в Америке, как и везде, — объяснил этот феномен Милонов. — А тут целый специальный университет под них сделали! Конечно, он будет пользоваться спросом среди всяких моральных разложенцев. Это же не наукой заниматься, в конце-то концов».

Депутат убежден, что выпускники «травяного вуза» найдут себе применение в американских наркокартелях — как легальных, так и находящихся вне закона.

«В общем-то, я даже рад, что в США плодятся подобного рода стипендии, — добавил парламентарий. — Это явное свидетельство деградации образовательной системы Соединенных Штатов. А ведь они являются нашими геополитическими противниками. Мне нравится эта тенденция: американцы скурятся, снаркоманятся и не смогут соперничать с россиянами на мировой арене».

Собеседник ФАН напомнил, что в ряде штатов марихуана полностью или частично легализована, а наркоманов теперь считают полноценными членами общества вместо того, чтобы лечить или сажать их в тюрьму.

«Наркомания вообще перестает быть табуированной темой в США, в то время как все цивилизованное общество отказывается принимать ее в качестве нормы, — заявил Милонов. — России в этом отношении придется столкнуться с некоторым давлением, поскольку американцы будут пытаться навязывать нам свои новые стандарты в части отношения к подобного рода веществам».

Депутат подчеркнул, что деградация американского общества неизбежна, «коль скоро в вузах США создаются такие образовательные дисциплины».