Москва, 8 апреля. Украина является частью исторической России, поэтому она не может быть частью НАТО. Об этом рассказал журналист Петр Акопов.

Эксперт объяснил, почему Незалежная не может войти в Североатлантический Альянс. НАТО создавалась для противостояния Советскому Союзу, напомнил Акопов. Украинские элиты могут поддерживать вступление в Альянс, как и часть народа. Однако это невозможно и этого не будет, констатировал журналист.

«Украина не может быть членом НАТО», — пишет автор в материале для РИА Новости.

Акопов указал на историческую связь Украины и России. Незалежная стала объектом, за который борются РФ и Запад. Последний пытается забрать важнейшую часть территории страны. Москва же не может допустить потери того, что составляет исток и основу государственности, отметил эксперт. Он называет государства временно разделенными, а вступление Украины в НАТО — абсолютно неприемлемым для РФ.

Запад не готов к реальной борьбе за Киев, подчеркнул журналист. Россияне при этом никогда не смирятся с утратой «матери городов русских». Дальнейшие геополитические планы западных стран и Европы должны будут подчиниться этому факту, резюмировал Акопов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Альянс — это единственный способ закончить войну в Донбассе. Эксперты связывают такое заявление с низким рейтингом главы государства.