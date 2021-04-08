Эксперт Маслов озвучил прогноз по курсу рубля на ближайший месяц

Москва, 8 апреля. Курс российской валюты достиг отметок 78 рублей за доллар и 92 рубля за евро. Дальнейшие перспективы оценил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Ослабление нацвалюты во многом связано с нарастающими рисками введения новых санкций (в отношении российского госдолга) и отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Также эксперт отметил нарастающую эскалацию напряженности в Донбассе.

Прогноз по росту российского ВВП на текущий год увеличен с 3% до 3,8%, что близко к верхней границе прогнозного диапазона Банка России — 3-4%. Минфин планирует закупать иностранной валюты на 185,7 млрд рублей в период с 7 апреля по 7 мая, пишет «РГ».

Эпидемиологическую ситуацию в Европе аналитик охарактеризовал как тяжелую на фоне нехватки доз препаратов и медленной вакцинации населения. В США вакцинация происходит гораздо быстрее. Учитывая все факторы, Маслов спрогнозировал, что в ближайший месяц рубль будет колебаться в диапазоне 73–79 рублей за доллар и 88–93,5 рубля за евро.

В ходе торгов Московской биржи в четверг биржевой курс американской валюты снизился на 3,24 копейки — до 76,94 рубля за доллар.

Предсказания скорого краха американской валюты стали уже привычными. Однажды пессимистичные прогнозы по доллару сбудутся, но когда это случится, пока сказать трудно, приводит INFOX мнение аналитика, обозревателя Андрея Нальгина.