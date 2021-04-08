Филипп Киркоров рассказал о «кайфовой» жизни с детьми

Москва, 8 апреля. Появление детей круто изменило жизнь короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Об этом артист откровенно рассказал в интервью.

Рождение Аллы-Виктории и Мартина-Кристина заставило певца пересмотреть жизненные приоритеты. Благодаря своим наследникам, которых Киркорову родила суррогатная мать, он стал получать истинное удовольствие от жизни.

«Я сейчас кайфую от всего, что происходит вокруг. Это началось, когда дети родились. А сейчас я радуюсь оттого, что могу разговаривать с ними на равных», — поделился Киркоров радостями отцовства в интервью изданию «Собеседник».

Во время пандемии коронавируса нового типа у музыканта появилось большое количество свободного времени, которое он провел вместе с детьми. Артист подчеркнул, что, несмотря на отсутствие работы, он заранее подготовил подушку безопасности и теперь спокойно может наслаждаться общением с наследниками.

«Моя профессия позволила мне обеспечить подушку безопасности. Поэтому сейчас у меня потрясающее настроение, я ни на кого не злюсь, меня никто не может вывести из себя. Даже розовые кофточки меня теперь не раздражают. Более того, я полюбил розовый цвет. У меня сейчас вся жизнь в розовом цвете», — признался поп-король.

Сейчас большую часть своего времени Киркоров проводит на программе «Маска», где выступает в качестве судьи. Недавно артист рассказал о реакции его дочки на уход Единорога из шоу.