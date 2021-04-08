Британцы объяснили Джонсону, почему Лондон не должен строить военные корабли для Украины

Лондон, 8 апреля. План британского премьер-министра Бориса Джонсона помочь Киеву укрепить ВМСУ, вызвал скептическую реакцию британцев, которые дали Джонсону дельный совет на этот счет.

Британский таблоид Daily Express опубликовал статью, в которой рассказал о том, как премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить Киеву всемерную поддержку в отражении «российской агрессии». Издание напомнило, что в октябре 2020 года британское оборонное ведомство предоставило Украине десятилетний кредит в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, в рамках которого предполагается постройка для ВМС Украины серии малых военных кораблей. Некоторые читатели таблоида возмутились тем, что Лондон заботится о чужих ВМС, а не о своих.

«Пора бы нам построить военные корабли для британских ВМС», — написал комментатор под ником Jimbo 1389.

«Вот так, рады строить корабли для других, а не для своих пограничных войск и ВМС», — заявил пользователь Zimboa.

Впрочем, некоторые радуются заказу на постройку кораблей для Украины. Юзер Calico Jack считает, что это прекрасный стимул для развития судостроительной отрасли Великобритании. Другие же сомневаются, что Киев сможет оплатить работу.

«Проследите, чтобы вам заплатили вперед. У них нет денег, а вскоре не будет и страны», — написал читатель PeteWal.

Комментатор Jacko060 обратил внимание на желтый заголовок статьи. Он начинается со слов: «Путин в ловушке».

«Путин в ловушке»? Что пьет этот репортер?» — с сарказмом спросил читатель.

Читатель под ником samsung7 указал на то, что в 2024 году все запланированные восемь малых военных кораблей для Украины будут находиться еще на стадии постройки. Он усомнился в том, что Украина еще будет существовать к этому времени.

Недавно в этом же издании была опубликована статья о стремлении Украины в НАТО. Британцы в комментариях высказали скептическое отношение к этой идее. Многие уверены, что Украина немедленно втянет Запад в войну с Россией, а жители Великобритании не хотят воевать за Украину.