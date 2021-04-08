«Бог поможет»: член ОНК рассказала о заинтересованности Белозерцева Библией

Москва, 8 апреля. Бывший пензенский губернатор Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки, читает в СИЗО Библию, заявила член ОНК Ольга Дружинина.

Приоритетной книгой для экс-главы региона в последнее время стало Священное Писание. Белозерцев регулярно обращается к текстам Библии в надежде на то, что "бог поможет", отметила Дружинина в беседе с журналистами.

На здоровье фигурант уголовного дела о взятке не жалуется. Однако на случай непредвиденных обстоятельства в камере Белозерцева есть все необходимое, чтобы вовремя оказать ему необходимую помощь, заключила член ОНК.

Ранее столичный суд избрал меру пресечения в виде ареста для бывшего главы Пензенской области и бизнесмена Бориса Шпигеля, сообщал ФАН. Последнего обвиняют в даче крупной взятки чиновнику.