Глава МИД Польши прибыл в Киев для обсуждения ситуации на востоке Украины

Киев, 8 апреля. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в срочном порядке 8 апреля прибыл в столицу Украины, чтобы обсудить нынешнюю обстановку около украинских границ.

Об экстренном визите Збигнева Рау стало известно из публикации в официальном аккаунте Twitter польского внешнеполитического ведомства. Запад неоднократно выражал обеспокоенность повышением активности у линии соприкосновения в зоне Донбасса.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал заявление о том, что перемещения российских войск внутри страны не должны беспокоить другие страны. Действия военных внутри России не представляют никакой угрозы остальным государствам, в том числе и Украине, сообщает ФАН.