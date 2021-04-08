Казахстан надеется на участие Путина и Токаева в межрегиональном форуме с РФ

Нур-Султан, 8 апреля. Нур-Султан рассчитывает, что в форуме межрегионального сотрудничества с Москвой примут участие президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прибывшим в Нур-Султан с рабочим визитом.

«Мы будем готовиться к проведению 17-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — отметил Тлеуберди.

По его словам, на долю приграничного сотрудничества в отношениях между Казахстаном и Россией приходится около 70% двустороннего торгового оборота.

Ранее сообщалось, что Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о военном сотрудничестве РФ с Казахстаном.