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В эфире «Жить здорово!» рассказали, почему после COVID-19 возникают сильные головные боли

В эфире «Жить здорово!» рассказали, почему после COVID-19 возникают сильные головные боли

Москва, 8 апреля. Многие люди после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с появлением сильных головных болей. Российские врачи объяснили, почему так происходит.

Головные боли, возникающие после COVID-19, стали темой нового выпуска телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале. Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с неврологом Дмитрием Шубиным и врачом-отоларингологом Игорем Бранованом выяснили, с чем связан такой феномен.

Так, по словам Шубина, в течение последнего года в медучреждениях стали чаще сталкиваться с большим количество жалоб на обострение различных болей, в том числе в спине, шее, суставах и в голове, после коронавируса. Люди обращаются с диффузной головной болью в темени, которая часто начинается в области шеи.

«Мое объяснение очень простое. Посмотрев мировые исследования, и есть разнообразные теории на этот счет, я могу сказать, что подавляющее число людей, приходящих с ухудшившейся, как правило, имеющейся до этого головной болью, связано не с тем, что коронавирус нанес какой-то непоправимый ущерб. Нет», — заявил невролог.

По его словам, головные боли возникают из-за долгого пребывания в лежачем состоянии, в некоторых случаях даже в неудобных позах, например, на животе с дыхательной недостаточностью. Малышева отметила, что такой дискомфорт может приводить к нарушениям в костно-мышечных соотношениях.

«Люди не двигаются, и все имеющиеся дегенеративные процессы, которые были, а если мы говорим о головной боли в шее — это шейный отдел позвоночника, они усугубляются», — объяснил Шубин.

Специалист рекомендовал в случае появления головных болей обращаться к неврологам и начинать лечение шейного отдела позвоночника. Малышева добавила, что в этом случае требуется проведение обследования. Для этого существуют комплексные исследования, которые оперативно позволяют оценить общее состояние структур, ответственных за возникновение болей в голове.

Бранован объяснил, что для выяснения причины недуга необходимо провести, как минимум, КТ или МРТ. Компьютерная томография помогает выявить наличие воспалительного процесса. МРТ, в свою очередь, способно фиксировать инфекцию, воспаления и новообразования.

В эфире «Жить здорово!» ранее рассказали, что не стоит делать перед процедурой вакцинации от коронавируса. Так, важно обратить внимание на свой рацион, исключив из него вредные для выработки антител продукты.

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