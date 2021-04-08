Франция пообещала взять Ливан «в свои руки»

Париж, 8 апреля. Ливанские политические силы слепы и не пытаются спасти страну, несмотря на свои обещания. Они сознательно упорствуют и не стремятся выйти из кризиса. То, что ливанские официальные лица закрывают глаза и отказываются согласиться на формирование правительства, является преступлением, заявил в своем выступлении перед депутатами Национального собрания Франции министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

.@JY_LeDrian: "Les forces politiques libanaises refusent de s'entendre. Leur aveuglement est un crime de non assistance à pays en danger, et pourtant des engagements avaient été pris"#QAG pic.twitter.com/USsyRttpFD — Public Sénat (@publicsenat) April 7, 2021

Ле Дриан подчеркнул, что кризис в Ливане вызван не стихийным бедствием, а известными политическими деятелями.

«В случае, если ливанские официальные лица не возьмут на себя ответственность, ее возьмет на себя Франция», — сказал министр.

В настоящее время Ливан переживает острый политический и экономический кризис. В марте Франция предрекла Ливану скорый крах из-за нежелания ливанских политиками реализовывать предложенный французской стороной план по формированию нового правительства, которое провело бы спасительные для страны экономические реформы.