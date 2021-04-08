Казахстан продолжит сотрудничество с Россией по использованию «Спутника V»

Нур-Султан, 8 апреля. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил о продолжении сотрудничества с Российской Федерацией по вопросу использования вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом он рассказал по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По словам руководителя внешнеполитического ведомства Казахстана, вакцинный протекционизм не допустим в международных отношениях.

«В отношении «Спутника V». На Карагандинском фармацевтическом комплексе мы наладили производство, ведется поставка субстанции на этот комплекс и мы производим вакцину «Спутник V» у себя, чтобы привить население… Наше сотрудничество с российской стороной продолжим по широкому использованию вакцины «Спутник V» в Казахстане», — подчеркнул Тлеуберди.

Ранее глава немецкого минздрава Ценс Шпан заявил, что власти Германии проведут двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».