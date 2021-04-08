Максакова рассказала о мучительной беременности из-за тяжелой болезни

Москва, 8 апреля. Серьезные проблемы со здоровьем перенесла известная оперная исполнительница Мария Максакова. О тяжелом состоянии артистка рассказала в программе «Пусть говорят».

Воспоминаниями о своих страданиях артистка поделилась на Первом канале. Больше десяти лет назад во время беременности состояние певицы сильно ухудшилось, но, несмотря на это, она поехала в Германию на запланированные роды.

Врачи поставили ей диагноз — бронхит, однако лечить заболевание она не могла из-за ребенка. Максакова отметила, что врачи предупреждали ее о возможном летальном исходе, если она совсем запустит свое здоровье. Таким образом, последние недели беременности были крайне мучительными.

«Я кашляла кровью», — рассказала артистка.

К счастью, болезнь никак не отразилась на здоровье ее дочери Людмилы. Спустя три недели Максакова смогла вернуться домой, где полностью восстановилась, сообщает издание «Дни.ру».

В студию Первого канала Максакова пришла, чтобы рассказать о тяжелых взаимоотношениях с детьми. Бывшая артистка Мариинского театра уверена, что виной всему ее бывший муж, который настраивает наследников против матери. Сердце певицы разрывается от боли, поскольку она не может даже толком поздравить детей с праздниками.