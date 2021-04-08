В передаче Малышевой назвали главную опасность соков

Москва, 8 апреля. Сок является очень калорийным и сладким напитком, который содержит большое количество углеводов, поэтому его не стоит пить так, как воду.

Все сладкие напитки включены в список причин ожирения. Об этом рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Когда ты пьешь сок, ты потребляешь углеводы, в ответ вырабатывается инсулин, он снижает уровень сахара, и ты начинаешь есть. А когда ты ешь, вырабатывается жир», — объяснил специалист.

Простыми словами, сок — это всего лишь раствор сахара. Именно поэтому его регулярное потребление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем вплоть до ожирения, предупредил Гандельман.

«Я десять лет назад почти исключил из собственной жизни сок. Для меня это олицетворение сахара и углеводов», — добавил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

При этом Россия является одной из немногих стран мира, где принят технический регламент производства соков, добавила врач и телеведущая Елена Малышева. Он устанавливает обязательные требования к соковой продукции из фруктов и овощей, а также к маркировке.

Ранее в эфире «Жить здорово!» объяснили, что нельзя делать перед прививкой от коронавируса. Перед процедурой необходимо обязательно следовать ряду определенных правил.