Глава «Вектора» объяснил случаи заболевания COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Москва, 8 апреля. Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов объяснил случаи заражения коронавирусной инфекцией после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».

По словам специалиста, небольшая доля людей из-за особенностей иммунитета остается невосприимчивой к вакцинам, в том числе и тем, что направлены против коронавируса. Максютов уточнил, что в большинстве случаев заболевание COVID-19 происходило до окончательного формирования полноценного иммунного ответа у добровольцев, передают «Известия».

Иммунитет после прививки «ЭпиВакКороной» образуется только спустя 42 дня после процедуры. Глава «Вектора» добавил, что во время клинических исследований с участием людей старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20.

Максютов ранее рассказал о принципах вакцинации «ЭпиВакКороной». Так, выяснилось, что, несмотря на однокомпонентный состав препарата, получить прививку необходимо дважды.