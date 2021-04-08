Россия и Белоруссия согласовали вопросы реализации ДОН в двустороннем формате

Минск, 8 апреля. Белоруссия и Россия согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу (ДОН) и инспекционной деятельности по Венскому документу.

В сообщении минобороны Белоруссии отмечается, что завершилось заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны двух государств.

«Согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь — Российская Федерация», — сказано в сообщении оборонного ведомства Белоруссии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пока не предоставил Москве официальные уведомления о своей позиции по Договору по открытому небу.