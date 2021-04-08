Женщина-водитель насмерть задавила сотрудника автосервиса в Якутске

Якутск, 8 апреля. Жительница Якутска случайно наехала на рабочего во время заезда в ремонтный гаражный отсек, в результате чего мужчина скончался.

Трагический инцидент произошел в одной из автомастерских города на улице Петра Алексеева. По словам очевидцев, клиентка заезжала на ремонт, а автомеханик стоял перед машиной и указывал, куда необходимо направить колеса, чтобы припарковать автомобиль. Вероятно, женщина не справилась с управлением, резко нажав на газ, и мужчина оказался под колесами легковушки.

На помощь сразу же прибыли другие сотрудники, которые вызвали бригаду скорой. Прибывшие на место медики попытались реанимировать его, однако попытки были безуспешны. Спасти пострадавшего так и не удалось.

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