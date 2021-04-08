Лавров сообщил о волнении Европы из-за долгого одобрения «Спутника V»

Москва, 8 апреля. Странам Европы необходимо одобрение российского препарата «Спутник V» для его массового использования. Длительность процесса вызывает волнение у многих государств.

Недовольство стран Европы вызвано слишком длительным ожиданием одобрения вакцины «Спутник V», заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно общался с европейскими лидерами, в том числе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Темой были многочисленные заявки на регистрацию препарата, поступающие от разных государств. Лавров подчеркнул, что ЕС действует по каким-то своим определенным правилам. Он отметил желание России сотрудничать, а также то, что продолжительность процесса одобрения вакцины «Спутник V» уже вызывает недовольство европейских стран.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» оказался эффективнее вакцины Pfizer. Отмечалось, что российская вакцина более устойчива к южноафриканскому штамму, чем зарубежная.