Анатолий Вассерман предположил, почему в Европе полюбили атомную энергетику

Угроза прекращения поставок газа из Российской Федерации заставила Евросоюз признать экологическую безопасность атомной энергетики. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт предположил, что недавнее появление на сайте Еврокомиссии отчета Объединенного исследовательского центра о безопасности атомных электростанций было вовсе не случайно.

«Конечно, какие-то закулисные интриги на сей счет есть, но я думаю, что главное политическое обстоятельство, вынудившее об этом написать, это угроза перекрыть поставку газа из Российской Федерации. Ядерная энергетика — чуть ли не единственный остающийся в этом случае вариант обеспечить Евросоюз энергией. Все остальные соображения чисто технические, а не политические», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, по мнению Анатолия Вассермана, Белому дому может не понравиться намерение Евросоюза стать энергетически независимым. Вполне возможно, США могут предпринять конкретные шаги для отстаивания своих экономических и политических интересов.

«На мой взгляд, Соединенные Государства Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) конечно могут и на сей раз изнасиловать мозги европейцев и добиться, чтобы те сами себя задушили энергетической блокадой. Однако это чем дальше, тем менее вероятно. Во-первых, по крайней мере, бизнес в Европе достаточно здравомыслящий. Он повсюду мыслит разумнее, чем политика. Во-вторых, американцы уже на стольких направлениях пытаются «нагнуть» европейцев, что рано или поздно у них «нагибалка» сломается», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил сведения об экологической безопасности атомной энергетики.