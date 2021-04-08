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Анатолий Вассерман предположил, почему в Европе полюбили атомную энергетику

Анатолий Вассерман предположил, почему в Европе полюбили атомную энергетику

Угроза прекращения поставок газа из Российской Федерации заставила Евросоюз признать экологическую безопасность атомной энергетики. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт предположил, что недавнее появление на сайте Еврокомиссии отчета Объединенного исследовательского центра о безопасности атомных электростанций было вовсе не случайно.

«Конечно, какие-то закулисные интриги на сей счет есть, но я думаю, что главное политическое обстоятельство, вынудившее об этом написать, это угроза перекрыть поставку газа из Российской Федерации. Ядерная энергетика — чуть ли не единственный остающийся в этом случае вариант обеспечить Евросоюз энергией. Все остальные соображения чисто технические, а не политические», — сообщил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман предположил, почему в Европе полюбили атомную энергетику

Кроме того, по мнению Анатолия Вассермана, Белому дому может не понравиться намерение Евросоюза стать энергетически независимым. Вполне возможно, США могут предпринять конкретные шаги для отстаивания своих экономических и политических интересов.

«На мой взгляд, Соединенные Государства Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) конечно могут и на сей раз изнасиловать мозги европейцев и добиться, чтобы те сами себя задушили энергетической блокадой. Однако это чем дальше, тем менее вероятно. Во-первых, по крайней мере, бизнес в Европе достаточно здравомыслящий. Он повсюду мыслит разумнее, чем политика. Во-вторых, американцы уже на стольких направлениях пытаются «нагнуть» европейцев, что рано или поздно у них «нагибалка» сломается», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил сведения об экологической безопасности атомной энергетики.

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