Мать троих детей растерзали домашние собаки на северо-западе Англии

Честер, 8 апреля. Британку растерзали два американских бульдога, живших с ней под одной крышей в графстве Чешир. Незадолго до гибели англичанка поругалась со своей взрослой дочерью.

Трагедия случилась в Уиднесе на северо-западе Великобритании, где 44-летнюю мать троих детей до смерти загрызли два американских бульдога. Британка получила множественные укусы собак и от полученных травм скончалась, сообщает The Mirror.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в тот день, когда на англичанку напали ее домашние питомцы, Илэйн С. сильно поругалась с собственной дочерью, выпускницей колледжа. Между двумя британками разгорелся «жаркий спор», а когда он уже близился к финалу, одна из собак — самец американского бульдога, скрещенный с бордосским догом — укусила ее мать за ногу. Девушка утверждала, что пыталась отправить на кухню другую собаку, Билли, но та присоединилась к нападению.

«Это были действительно большие собаки, я никак не могла снять с нее двух собак», — сокрушалась дочь погибшей.

Когда девушка поняла, что самой ей с собаками не справиться, она отправилась за помощью к соседям. Британцы принялись забрасывать собак кирпичами и в конце концов сумели загнать их в сад за домом и блокировать там. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая осмотрела Илэйн С., но та к тому моменту была уже мертва.

Специалисты по «собачьему» законодательству чеширской полиции утверждают, что американские бульдоги — это «сторожевые собаки», поэтому могли уловить язык тела во время ссоры матери и дочери и «вступиться» за одну из них.

«Один из них истолковал это как потенциальную проблему и попытался прекратить любой физический контакт», — говорит эксперт.

Впоследствии выяснилось, что обе собаки были вовлечены в нападение на другого пса в 2016 году, в результате чего последнего пришлось усыпить. Впрочем, дочь погибшей заявила, что питомцы счастливо жили с матерью в течение трех лет, а сама погибшая не знала об инцидентах с участием собак пятилетней давности.

Также стало известно, что дочь растерзанной псами Илэйн С. была беременна, и это также могли почувствовать собаки. По словам офицера чеширской полиции, пес мог попытаться защитить ее и будущего ребенка. Как бы то ни было, собак усыпили: одну с третьего раза на месте происшествия, а другую — дома.