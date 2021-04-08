Эффект Стрейзанд: пять неудачных попыток скрыть информацию в Сети

Американская телезвезда из знаменитого семейства Хлои Кардашьян требует удалить из Сети ее фотографию в купальнике без фотошопа. На снимке без фильтров внешний вид 36-летней звезды сильно отличается от предыдущих фотографий. Юристы Хлои потребовали удалить фото с просторов интернета, угрожая пользователям судом. Однако это лишь подстегнуло интерес к естественному снимку теледивы — Хлои пришлось испытать на себе «эффект Стрейзанд».

Эффект Стрейзанд — феномен, выражающийся в том, что попытка изъять из открытого доступа какую-либо информацию или фото приводит лишь к тому, что интерес к нежелательному материалу многократно возрастает. Файлы дублируются и распространяются на других ресурсах, и удалить информацию становится невозможно.

Термин появился после происшествия в 2003 году, когда американская певица и актриса Барбара Стрейзанд потребовала удалить из Сети фото ее дома на побережье Калифорнии и обратилась в суд с требованием взыскать с фотографа компенсацию. До того, как Стрейзанд возмутилась публикацией фото, снимок скачали шесть раз, два из них — адвокаты звезды. После разгоревшегося скандала число скачиваний превысило 420 тысяч, а фото разлетелось по многочисленным ресурсам и СМИ по всему миру.

Стрейзанд — не единственная, кто испытал на себе этот эффект. При этом впервые феномен выявили задолго до ее рождения.

Герострат

В IV веке до нашей эры грезивший славой Герострат решил, раз «хорошими делами прославиться нельзя», то он может завоевать популярность плохими, и поджег храм Артемиды. После ужасного происшествия жители Эфеса договорились сделать все, чтобы план Герострата не воплотился, и его забыли. Для этого они разослали по всем городам Греции глашатаев, которые велели немедленно забыть безумного Герострата. Неудивительно, что результат был обратный.

Бейонсе

В 2013 году медиа-ресурс BuzzFeed опубликовал не самые красивые фото американской певицы Бейонсе. Адвокаты звезды потребовали удалить неудачные снимки. Тогда BuzzFeed выпустил статью под названием «Нелестные фото Бейонсе, которые ее публицист не хотел вам показывать», еще раз продемонстрировав кадры. Снимки увидели миллионы пользователей, а один из кадров стал мемом.

WikiLeaks

В декабре 2010 года сайт WikiLeaks подвергся блокировке из-за опубликованных дипломатических телеграмм США. Однако стремление американских властей устранить проект привлекло миллионы пользователей, в итоге были созданы многочисленные «зеркала», дублирующие информацию.

Uber

Программа Uber понемногу завоевывала аудиторию в городах Европы, что пугало водителей такси. В 2014 году таксисты Лондона выступили против этого приложения, увидев в нем конкурента. Однако именно они сделали лучшую рекламу сервису — после протеста таксистов число скачиваний Uber за одну неделю выросло на 859%.

Церковь сайентологии

Организация «Церковь сайентологии» потребовала удалить из Сети интервью с Томом Крузом, в котором он осудил религиозную организацию. Однако требование привело к созданию проекту «Чанология», который организовал протест против организации.