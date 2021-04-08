Звезда «Ворониных» Антонова устроила сюрприз сыну на день рождения

Москва, 8 апреля. Звезда сериала «Воронины» и фильма «Охота на пиранью» Светлана Антонова показала сюрприз, который она устроила единственному сыну Арсению в честь его дня рождения.

Мальчику исполнилось пять лет 8 апреля. Актриса трогательно поздравила сына с первым юбилеем на своей странице в Instagram. Антонова поделилась с подписчиками снимками маленького именинника.

«С днем рождения, мой летчик, мой военный, рыцарь, архитектор, охранник, космонавт! Здоровья и осуществления всех твоих желаний!» — написала артистка под одним из фото.

Чтобы порадовать Арсения, 41-летняя актриса заказала для него разноцветные воздушные шарики с гелием. Композицию, ставшую сюрпризом для мальчика, украсил большой шар в виде цифры пять. Подписчики Антоновой присоединились к поздравлениям и тоже пожелали ее наследнику всего наилучшего.

«Поздравляю сыночка и родителей с днем рождения! Здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний, хороших друзей! Пусть в жизни встречаются только отзывчивые люди, море улыбок, смеха и чуда!»; «С днем рождения, маленький рыцарь! Будьте все здоровы и счастливы!»; «Здоровья, терпения, любви, вдохновения, светлых дней. Маленький красивый сыночек», — написали в комментариях.

Светлана Антонова снималась в детективном сериале о семейных ценностях «Курорт цвета хаки». Ее партнершей по проекту стала Анна Казючиц, которая в недавнем интервью ФАН рассказала о своих взглядах на брак.