В Кемерове несколько собак погибли в результате взрыва в частном приюте

Кемерово, 8 апреля. Не менее двух псов погибли при взрыве газового баллона в приюте для бездомных животных. Другие собаки получили ожоги. ЧП произошло в доме на улице Маяковского 7 апреля.

Мощный хлопок зафиксировали в одной из комнат. В результате происшествия серьезно пострадала хозяйка приюта, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Всех животных забрали из здания, так как в любой момент может рухнуть часть потолка. Представители приюта заявили, что после взрыва здание загорелось. Но его удалось быстро потушить. Специалисты разбирали завалы на протяжении десяти часов. Причины происшествия и детали предстоит выяснить полицейским.