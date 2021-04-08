Безработный изнасиловал собутыльницу на старом диване за фразу «Ты мне не нравишься»

Тюмень, 8 апреля. Женщина после злоупотребления спиртными напитками подверглась сексуальному насилию со стороны знакомого. Как стало известно ФАН, половой акт был совершен на стареньком диване.

В дежурную часть полиции 5 апреля обратилась 48-летняя жительница Тюменской области с заявлением об изнасиловании. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Экспертиза показала, что изнасилование действительно было.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Следствием проводится необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тюменской области Людмила Галстян.

Подозреваемого в преступлении сексуального характера задержали и поместили в местный изолятор временного содержания.

«31-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей жертвой, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — После очередной рюмки водки он почувствовал непреодолимое желание вступить в связь со своей собутыльницей и предложил ей заняться сексом. Однако женщина ему отказала».

Это сильно не понравилось подозреваемому. Он стал нервничать, спрашивать у дамы, почему она не хочет внимания.

«Пострадавшая ответила, что он ей просто не нравится. После таких слов насильник повалил ее на видавший виды диван, заломил руки и совершил с женщиной насильственный половой акт. В какой-то момент жертва вырвалась из рук злоумышленника и стала просить о помощи. Соседи жилища вызвали стражей порядка».

Силовики также установили, что жертва, как и подозреваемый в изнасиловании, ведут аморальный образ жизни и на еду добывают случайными заработками.