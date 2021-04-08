Экономист Колташов рассказал о плюсах для Крыма после воссоединения с РФ

Москва, 8 апреля. Проблема унаследованных от Украины кадров и методов хозяйствования в Крыму постепенно решается после воссоединения с Россией.

Об этом рассказал директор Института нового общества Василий Колташов. Как считает экономист, ситуация продолжает оставаться непростой, но российские власти делают все, чтобы жителям полуострова стало лучше жить. Спустя семь лет видно, что в Крыму сделано очень многое, говорит эксперт.

«Построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры», — говорит Колташов.

После Украины в Крыму осталось много нерешенных проблем и вопросов, с которыми теперь столкнулась Россия. В частности, многие ведомства поначалу были очень забюрократизированы, и невозможно было получить простейшую справку. Сейчас коррупционеров посадили за решетку, а взяточников становится меньше, сообщил Колташов.

Ранее в комитете парламента Крыма по законодательству сообщили, что имеют доказательства причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к водной блокаде полуострова.