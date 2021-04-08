Политолог Мартынов раскрыл способ избавления от украинской элиты в Крыму

Киев, 8 апреля. После воссоединения Крыма с Россией в регионе нужно было провести тотальную ротацию местных элит, отметил политолог Алексей Мартынов.

По его словам, за семь лет после возвращения Крымского полуострова в состав РФ Москва сделала в регионе очень многое. Республике в наследство от Украины досталась не только всеобщая разруха, но и местная элита, отметил Мартынов. Эту проблему нужно было решать, добавил политолог.

«Проект состоял в том, чтобы предложить чиновникам новые должности повыше, но в глубине страны. Например, если вы были заместителем прокурора, то вы бы заняли должность прокурора где-нибудь в Забайкальском крае», — рассказал Мартынов.

Однако на тот момент проект сочли слишком радикальным и отклонили, уточнил он. По прошествии семи лет власти все равно пришли к варианту ротации местных элит, но в менее системной форме, заключил политолог.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему Киев преследует жителей полуострова с украинским гражданством.