Глава Кот-д’Ивуара позволил двум оппозиционерам вернуться в страну

Ямусукро, 8 апреля. Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что экс-президент Лоран Гбагбо и министр по делам молодежи Шарль Бле Гуде могут вернуться в страну после получения оправдательного приговора, вынесенного Международным уголовным судом (МУС).

Гбагбо и Гуде обвинялись в преступлениях против человечества, совершенных после выборов 2010 года и последовавшего за ними острого политического кризиса, когда Гбагбо отказался признать победу Уаттара. После ожесточенных столкновений между Вооруженными силами Кот-д’Ивуара, выступавшими на стороне Гбагбо, и поддерживающими Уаттара объединёнными силами Франции и ООН, бывший президент был арестован и передан в МУС. Многолетнее судебное разбирательство завершилось 31 марта 2021 года вынесением оправдательного приговора.

По словам Уаттара, Гбагбо может рассчитывать на льготы и привилегии, положенные бывшим руководителям государства. Правительство также готово взять на себя расходы по переезду семьи экс-президента из Бельгии. Вместе с тем Уаттара не уточнил, остается ли в силе решение Уголовного суда Кот-д’Ивуара, согласно которому Лоран Гбагбо приговорён к 20 годам тюремного заключения за хищение средств из Центрального банка западноафриканских государств.

Лоран Гбагбо является первым главой государства, представшим перед МУС. И Гбагбо, и Шарль Бле Гуде всегда заявляли о своей невиновности в событиях 2010–2011 годов, в результате которых погибло 3000 человек.